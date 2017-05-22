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Exp_ColorXMUV_Tm - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_ColorXMUV_Tm построен на основе сигналов мувинга ColorXMUV с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета индикатора (изменение направления движения индикатора).
В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)
Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.
С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут и сразу в момент двадцати трех часов пятидесяти девяти минут позиции закрываются.
Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorXMUV.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H2:
Рис.2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit_Tm на основе сигналов мувинга ColorJFatl_Digit с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.RBVI_Histogram_HTF
Индикатор RBVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Две гистограммы в одном окне, показывающие степень перекупленности или перепроданности финансового актива.NRTR_ATR_STOP_HTF
Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.