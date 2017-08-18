代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

NRTR_ATR_STOP_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1120
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 NRTR_ATR_STOP 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 NRTR_ATR_STOP.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

图 1. NRTR_ATR_STOP_HTF 指标

图 1. NRTR_ATR_STOP_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18436

DeltaForce DeltaForce

在一个窗口中的两个柱形图，显示了金融资产超买或者超卖状态的程度。

Exp_ColorXMUV_Tm Exp_ColorXMUV_Tm

Exp_ColorXMUV_Tm EA交易是基于 ColorXMUV MA 信号的，并且可以设置在固定的时间段内进行交易。

两个iMA的交叉 两个iMA的交叉

两个iMAs (移动平均), 另外还有一个 iMA (移动平均)是用作过滤器的。手数: 人工设置或者根据余额风险百分比计算。止损，市场或者限价订单。EA 还会设置止损，获利，以及跟踪止损。

exp_Amstell-SL exp_Amstell-SL

如果上一个仓位的开盘价格高于当前价格，本EA交易就会买入交易。