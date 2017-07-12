und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRTR_ATR_STOP_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 768
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator NRTR_ATR_STOP mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators NRTR_ATR_STOP.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator NRTR_ATR_STOP_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18436
