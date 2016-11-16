Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FreeNumFractals - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11435
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор находит фракталы любой размерности.
В настройках можно задать количество баров для поиска слева (The number of bars on the left) и справа (The number of bars on the right) от центральной точки фрактала.
В версии 2.0 исправлен алгоритм поиска фракталов, добавлена возможность задать размерность искомых верхних и нижних фракталов раздельно.
В версии 3.0 добавлены методы поиска фракталов:
- Accurate fractal
- Inaccurate fractal
Два типа фракталов, которые будут искаться при выборе разных методов поиска, представлены на рисунке:
В версии 3.1 внесены правки в расчётные функции - вместо получения данных через CopyXXX-функции, используются массивы high[] и low[],
исправлено появление двух фракталов на соседних барах в режиме Accurate fractal
Календарь новостей на неделю на русском и английском языках.EA Parabolic SAR
Простой советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR.
Индикатор находит дивергенции на двух стандартных индикаторах AO и MACD.Limit Orders Control
Небольшой помощник в торговле, который контролирует два открытых лимитных ордера, если один открывается, он удаляет второй.