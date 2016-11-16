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Индикаторы

FreeNumFractals - индикатор для MetaTrader 4

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Пишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
Просмотров:
11435
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор находит фракталы любой размерности.

В настройках можно задать количество баров для поиска слева (The number of bars on the left) и справа (The number of bars on the right) от центральной точки фрактала.

В версии 2.0 исправлен алгоритм поиска фракталов, добавлена возможность задать размерность искомых верхних и нижних фракталов раздельно.

В версии 3.0 добавлены методы поиска фракталов:

  • Accurate fractal
  • Inaccurate fractal‌

Два типа фракталов, которые будут искаться при выборе разных методов поиска, представлены на рисунке:

В версии 3.1 внесены правки в расчётные функции - вместо получения данных через CopyXXX-функции, используются массивы high[] и low[],
исправлено появление двух фракталов на соседних барах в режиме Accurate fractal

News calendar week EA News calendar week EA

Календарь новостей на неделю на русском и английском языках.

EA Parabolic SAR EA Parabolic SAR

Простой советник, основанный на индикаторе Parabolic SAR.

MTF Divergences search for AO and MACD MTF Divergences search for AO and MACD

Индикатор находит дивергенции на двух стандартных индикаторах AO и MACD.

Limit Orders Control Limit Orders Control

Небольшой помощник в торговле, который контролирует два открытых лимитных ордера, если один открывается, он удаляет второй.