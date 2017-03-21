Поиск свечей с заданным минимальным или максимальным размером тени. Ограничение по размеру тела свечи.

Индикатор VTS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Трендовый индикатор, выполненный в NRTR виде с возможностью подавать алерты и отправлять почтовые и Push сообщения.

Индикатор Cronex T RSI BBSW для MetaTrader 5.