CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATRStops_v1[1].1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7844
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: igorad

Индикатор ATRStops_v1[1].1.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8043

Heiken_Ashi_Ma 20 Heiken_Ashi_Ma 20

Индикатор Heiken_Ashi_Ma 20.

Moving Average Trade System Moving Average Trade System

Стратегия базируется на индикаторе скользящее среднее (Moving Average с периодами 5/20/40/60).

MTF_atrstops MTF_atrstops

Индикатор MTF_atrstops. Работает с индикатором ATRStops_v1[1].1.

BollStarc-TC BollStarc-TC

Индикатор BollStarc-TC.