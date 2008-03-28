Смотри, как бесплатно скачать роботов
FiboPiv_v2 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 9140
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Kalenzo
Индикатор FiboPiv_v1.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8020
