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Exp_ICHI_OSC - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2468
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_ICHI_OSC.mq5 (15.23 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
ICHI_OSC.mq5 (16.98 KB) просмотр
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ICHI_OSC. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения гистограммы индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора "ICHI_OSC.ex5" в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

SSL SSL

Простой трендовый индикатор NRTR типа с использованием пробоя канала, построенного на мувингах от High и Low ценового ряда.

ColorXMFI_Histogram_HTF ColorXMFI_Histogram_HTF

Индикатор ColorXMFI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SuperSR6_HTF SuperSR6_HTF

Индикатор SuperSR6 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

StrangeIndicator StrangeIndicator

Сглаженный осциллятор StrangeIndicator с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.