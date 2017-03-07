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Exp_ICHI_OSC - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора ICHI_OSC. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения гистограммы индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора "ICHI_OSC.ex5" в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Простой трендовый индикатор NRTR типа с использованием пробоя канала, построенного на мувингах от High и Low ценового ряда.ColorXMFI_Histogram_HTF
Индикатор ColorXMFI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор SuperSR6 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.StrangeIndicator
Сглаженный осциллятор StrangeIndicator с возможностью цветовой индикации пробоя уровней перекупленности/перепроданности или направления движения гистограммы.