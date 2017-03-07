Индикатор ColorXRSI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Простой трендовый индикатор NRTR типа с использованием пробоя канала, построенного на мувингах от High и Low ценового ряда.

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ICHI_OSC