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Индикаторы

Dsl - rsx - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2573
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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RSX по своей природе представляет собой "более сглаженный RSI, чем сам RSI" без дополнительного запаздывания. За счет этого он более эффективно, чем RSI, отфильтровывает ложные сигналы.
RSX в основном используется в комбинации с уровнями или с сигнальной линией. Кто-то предпочитает уровни, кто-то сигнальную линию. Мы могли бы дискутировать на тему того, что лучше, но всё зависит от стиля трейдинга.

В этой версии индикатора определенным образом объединены два вышеописанных подхода.
Идея прерывистой сигнальной линии проста: когда значение RSX выше центральной линии (50), то рассчитывается только верхняя сигнальная линия, а нижняя "наследуется". Когда значение RSX находится ниже центральной линии - наоборот, рассчитывается нижняя линия, а верхняя "наследуется".  Таким образом, мы получаем своего рода комбинацию уровней и сигнальных линий без необходимости изменять значение самого RSX . Очевидно, что у него есть преимущества по сравнению с обоими описываемыми базовыми подходами (особенно это касается избегания проблем с "трендом", когда используется только одна сигнальная линия). В любом случае, я советую подробно протестировать этот код перед его применением.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17663

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Dsl (прерывистая сигнальная линия) - стохастик для MetaTrader 5.

Double stochastic RSI - fl Double stochastic RSI - fl

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