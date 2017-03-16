RSX по своей природе представляет собой "более сглаженный RSI, чем сам RSI" без дополнительного запаздывания. За счет этого он более эффективно, чем RSI, отфильтровывает ложные сигналы.

RSX в основном используется в комбинации с уровнями или с сигнальной линией. Кто-то предпочитает уровни, кто-то сигнальную линию. Мы могли бы дискутировать на тему того, что лучше, но всё зависит от стиля трейдинга.

В этой версии индикатора определенным образом объединены два вышеописанных подхода.

Идея прерывистой сигнальной линии проста: когда значение RSX выше центральной линии (50), то рассчитывается только верхняя сигнальная линия, а нижняя "наследуется". Когда значение RSX находится ниже центральной линии - наоборот, рассчитывается нижняя линия, а верхняя "наследуется". Таким образом, мы получаем своего рода комбинацию уровней и сигнальных линий без необходимости изменять значение самого RSX . Очевидно, что у него есть преимущества по сравнению с обоими описываемыми базовыми подходами (особенно это касается избегания проблем с "трендом", когда используется только одна сигнальная линия). В любом случае, я советую подробно протестировать этот код перед его применением.





