Индикаторы

IINwmarrows - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Last little modified by Iin Zulkarnain

Индикатор IINwmarrows. Опать же, показывает когда продавать и когда покупать, но не все так просто т.к. он должен перересовываться.


Индикатор iinwmarrows

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8091

