CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Prusax_v61 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4025
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор окрашивает бары.


Prusax_v61

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8182

XPoints XPoints

Индикатор прогнозирующий возможные точки разворота

EA Kloss EA Kloss

Автомат опёрт на Стохастиц также ЦЦИ. Использован явление, что по нарушении верхней границы, в том случае для cci 120 и -120, для stoch 70 и 30 происходит поворот. Покупка реализована по нарушении нижних уровней, а продажу по нарушении верхних уровней.

Обломов Обломов

В названии заложена идея основанная на наблюдениях закономерностей рынка. Написан для пары франк/дол.

MacdPatternTraderv01. +300 пунктов в месяц. MacdPatternTraderv01. +300 пунктов в месяц.

4-xчасовая MACD FOREX стратегия