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Индикаторы

WeightOscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2578
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Осциллятор, представляющий взвешенную сглаженную сумму четырёх индикаторов: RSI, MFI, WPR и DeMarker.

Рис.1. Индикатор WeightOscillator

Рис.1. Индикатор WeightOscillator

EMA_WMA EMA_WMA

EMA_WMA - советник MetaTrader 5. Пересечение двух iMA, MA.

Fractal_Momentum_HTF Fractal_Momentum_HTF

Индикатор Fractal_Momentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_BykovTrend_ReOpen Exp_BykovTrend_ReOpen

Торговая система Exp_BykovTrend_ReOpen на основе сигналов индикатора BykovTrend с доливками по тренду.

Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen

Торговая система Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen на основе сигналов индикатора SilverTrend_Signal с доливками по тренду.