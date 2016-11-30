Индикатор Fractal_Momentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMA_WMA - советник MetaTrader 5. Пересечение двух iMA, MA.

Торговая система Exp_BykovTrend_ReOpen на основе сигналов индикатора BykovTrend с доливками по тренду.

Торговая система Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen на основе сигналов индикатора SilverTrend_Signal с доливками по тренду.