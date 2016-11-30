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WeightOscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор, представляющий взвешенную сглаженную сумму четырёх индикаторов: RSI, MFI, WPR и DeMarker.
Рис.1. Индикатор WeightOscillator
EMA_WMA
EMA_WMA - советник MetaTrader 5. Пересечение двух iMA, MA.Fractal_Momentum_HTF
Индикатор Fractal_Momentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_BykovTrend_ReOpen
Торговая система Exp_BykovTrend_ReOpen на основе сигналов индикатора BykovTrend с доливками по тренду.Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen
Торговая система Exp_SilverTrend_Signal_ReOpen на основе сигналов индикатора SilverTrend_Signal с доливками по тренду.