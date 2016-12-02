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Fractional_Bands_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractional_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractional_Bands_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractional_Bands.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора Fractional_Bands_HTF.ex5 содержит индикатор Fractional_Bands.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractional_Bands в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\Fractional_Bands.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractional_Bands",
e_period,normal_speed,PIP_Convertor,alpha,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор Fractional_Bands_HTF
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