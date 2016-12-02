Индикатор Fractional_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractional_Bands_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractional_Bands.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Fractional_Bands_HTF.ex5 содержит индикатор Fractional_Bands.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора Fractional_Bands в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс



#resource \\Indicators\\Fractional_Bands.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору



Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\Fractional_Bands" ,

e_period,normal_speed,PIP_Convertor,alpha,IPC, 0 ,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор Fractional_Bands_HTF