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Индикаторы

ColorXDerivative - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1440
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Дополнительно сглаженный индикатор Derivative, выполненный в виде цветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор ColorXDerivative

Рис.1. Индикатор ColorXDerivative

Renko Level EA Renko Level EA

Советник по индикатору Renko Level

Exp_ColorX2MA_X2 Exp_ColorX2MA_X2

Трендовая торговая система Exp_ColorX2MA_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorX2MA

MACD Stochastic 2 MACD Stochastic 2

iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с настраиваемым таймфреймом и Stochastic с текущего таймфрейма.

Price Rollback Price Rollback

Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.