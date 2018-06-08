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Exp_BlauTVI_Tm - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Эксперт Exp_BlauTVI_Tm построен на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при изменении направления движения гистограммы индикатора.

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для торговли по интервалам времени
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  //Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   //Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //Окончание торговли (Минуты)

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauTVI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. После компиляции эксперта индикатор присутствует в коде эксперта как ресурс и поэтому при работе эксперта необходимости его наличия в соответствующей папке терминала нет.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке TradeAlgorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY H1:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_BlauErgodicMDI_Tm Exp_BlauErgodicMDI_Tm

Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли

Price Rollback Price Rollback

Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.

ColorX2MA_HTF ColorX2MA_HTF

Индикатор ColorX2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

WAMI_Cloud_HTF WAMI_Cloud_HTF

Индикатор WAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда