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Exp_BlauTVI_Tm - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_BlauTVI_Tm построен на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара при изменении направления движения гистограммы индикатора.
В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)
Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.
С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.
Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauTVI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. После компиляции эксперта индикатор присутствует в коде эксперта как ресурс и поэтому при работе эксперта необходимости его наличия в соответствующей папке терминала нет.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке TradeAlgorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2016 год на USDJPY H1:
Рис.2. График результатов тестирования
Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговлиPrice Rollback
Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.
Индикатор ColorX2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахWAMI_Cloud_HTF
Индикатор WAMI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах с цветным заполнением пространства между осциллятором и его сигнальной линией в соответствии с направлением тренда