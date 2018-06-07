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Exp_BlauErgodicMDI_Tm - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(12)
Опубликован:
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Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Решение о сделке принимается, когда гистограмма меняет направление движения, происходит пробой нулевой линии или меняется цвет облака сигнальной линии. Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=twist; //алгоритм для входа в рынок

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool TimeTrade=true; //Разрешение для торговли по интервалам времени
input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты)
input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauErgodicMDI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. После компиляции эксперта индикатор присутствует в коде эксперта как ресурс и поэтому при работе эксперта необходимости его наличия в соответствующей папке терминала нет.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке TradeAlgorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Price Rollback Price Rollback

Торговая система работающая только с четверга на пятницу, торгует только на переворот.

MACD Stochastic 2 MACD Stochastic 2

iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с настраиваемым таймфреймом и Stochastic с текущего таймфрейма.

Exp_BlauTVI_Tm Exp_BlauTVI_Tm

Эксперт Exp_BlauTVI_Tm на основе сигналов трендового индикатора BlauTVI

ColorX2MA_HTF ColorX2MA_HTF

Индикатор ColorX2MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах