Торговая система с использованием осциллятора BlauErgodicMDI с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Решение о сделке принимается, когда гистограмма меняет направление движения, происходит пробой нулевой линии или меняется цвет облака сигнальной линии. Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=twist;

В индикаторе имеется возможность для торговли только в установленный во входных переменных интервал времени:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Для времени старта и окончания торговли имеется по две входных переменных для часов и для минут.

С настройками по умолчанию эксперт торгует всю торговую сессию с нуля часов нуля минут, и сразу в момент 23:59 позиции закрываются.

Если в настройках эксперта время старта оказывается больше, чем время окончания торговли, то эксперт закрывает открытые позиции на следующий день в указанное время.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BlauErgodicMDI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators. После компиляции эксперта индикатор присутствует в коде эксперта как ресурс и поэтому при работе эксперта необходимости его наличия в соответствующей папке терминала нет.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке TradeAlgorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2016 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования