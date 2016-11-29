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RSIOMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSIOMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора RSIOMA_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора RSIOMA.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора RSIOMA_HTF.ex5 содержит индикатор RSIOMA.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора RSIOMA в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\RSIOMA.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\RSIOMA",
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор RSIOMA_HTF
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