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Индикаторы

RSIOMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Индикатор RSIOMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора RSIOMA_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора RSIOMA.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора RSIOMA_HTF.ex5 содержит индикатор RSIOMA.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора RSIOMA в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов
#resource \\Indicators\\RSIOMA.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемуму как ресурс индикатору

//--- получение хендла индикатора RSIOMA
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\RSIOMA",
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор RSIOMA_HTF

Рис.1. Индикатор RSIOMA_HTF

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