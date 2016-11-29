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Exp_RSIOMA - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2866
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_RSIOMA.mq5 (27 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
RSIOMA.mq5 (22 KB) просмотр
RSIOMA_HTF.mq5 (29.56 KB) просмотр
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Эксперт Exp_RSIOMA построен на основе сигналов, снимаемых с  гистограммы RSIOMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой уровней поддержки или сопротивления, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а также если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Индикатор RSIOMA_HTF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах он не работает.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов RSIOMA.ex5 и RSIOMA_HTF.ex5  в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_RSIOMA.ex5 содержит индикаторы RSIOMA.ex5 и RSIOMA_HTF.ex5  в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы

//---- Включение индикаторов в код эксперта как ресурсов
#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"
#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"

В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам

//---- получение хендла индикатора RSIOMA
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\RSIOMA",
                         RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора RSIOMA");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- получение хендла индикатора RSIOMA_HTF для визуализации в тестере стратегий  
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- получение хендла индикатора RSIOMA_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\RSIOMA_HTF",InpInd_Timeframe,
                             RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Не удалось получить хендл индикатора RSIOMA_HTF");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

RSIOMA_HTF RSIOMA_HTF

Индикатор RSIOMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Relation - Chart Builder Legacy Relation - Chart Builder Legacy

Индикатор для построения произвольных графиков, в основе которых лежит заданная пользователем формула.

Fractal_Momentum_HTF Fractal_Momentum_HTF

Индикатор Fractal_Momentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

EMA_WMA EMA_WMA

EMA_WMA - советник MetaTrader 5. Пересечение двух iMA, MA.