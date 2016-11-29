Эксперт Exp_RSIOMA построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы RSIOMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой уровней поддержки или сопротивления, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а также если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).

Индикатор RSIOMA_HTF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах он не работает.

Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов RSIOMA.ex5 и RSIOMA_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл эксперта Exp_RSIOMA.ex5 содержит индикаторы RSIOMA.ex5 и RSIOMA_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.

На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы



#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"

#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"

В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам



InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\RSIOMA" ,

RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel, 0 );

if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора RSIOMA" );

return ( INIT_FAILED );

}





if ( MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ))

{



int Ind_Handle= iCustom ( Symbol (), Period (), "::Indicators\\RSIOMA_HTF" ,InpInd_Timeframe,

RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel, 0 );

if (Ind_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( " Не удалось получить хендл индикатора RSIOMA_HTF" );

return ( INIT_FAILED );

}

}

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования