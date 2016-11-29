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Exp_RSIOMA - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_RSIOMA построен на основе сигналов, снимаемых с гистограммы RSIOMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой уровней поддержки или сопротивления, поменялось направление движения гистограммы или сигнальной линии, а также если произошёл пробой гистограммой сигнальной линии (в зависимости от опций, выбранных во входном параметре Mode).
Индикатор RSIOMA_HTF в эксперте предназначен только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах он не работает.
Для корректной компиляции советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов RSIOMA.ex5 и RSIOMA_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл эксперта Exp_RSIOMA.ex5 содержит индикаторы RSIOMA.ex5 и RSIOMA_HTF.ex5 в себе как ресурсы, и поэтому дальнейшей необходимости их наличия в папке терминала для работы откомпилированного эксперта нет! Для этого в код эксперта добавлен соответствующий код для включения этих индикаторов в исполняемый файл эксперта.
На глобальном уровне добавлены исполняемые файлы индикаторов как ресурсы
#resource "\\Indicators\\RSIOMA.ex5"
#resource "\\Indicators\\RSIOMA_HTF.ex5"
В блоке функции OnInit() изменёны строковые пути к используемым как ресурсы индикаторам
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\RSIOMA",
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Не удалось получить хендл индикатора RSIOMA");
return(INIT_FAILED);
}
//---- получение хендла индикатора RSIOMA_HTF для визуализации в тестере стратегий
if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
{
//---- получение хендла индикатора RSIOMA_HTF
int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\RSIOMA_HTF",InpInd_Timeframe,
RSIOMA_Method,RSIOMA,RSIOMAPhase,MARSIOMA_Method,MARSIOMA,MARSIOMAPhase,MomPeriod,IPC,HighLevel,MiddleLevel,LowLevel,0);
if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
{
Print(" Не удалось получить хендл индикатора RSIOMA_HTF");
return(INIT_FAILED);
}
}
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл эксперта можно использовать на других торговых терминалах без индикаторов самостоятельно.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор RSIOMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Relation - Chart Builder Legacy
Индикатор для построения произвольных графиков, в основе которых лежит заданная пользователем формула.
Индикатор Fractal_Momentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMA_WMA
EMA_WMA - советник MetaTrader 5. Пересечение двух iMA, MA.