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Exp_Fractal_RSI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2280
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_RSI.mq5 (17.64 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Fractal_RSI.mq5 (29.27 KB) просмотр
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Реальный автор: Хлыстов Владимир

Самый простой советник по фрактальному RSI. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара если произошло пересечение уровня.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H1:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Fractal_RSI_HTF Fractal_RSI_HTF

Индикатор Fractal_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DoubleUp с изгибом DoubleUp с изгибом

Работает на сравнении двух индикаторов: iCCI и iMACD.

FGDI_HTF FGDI_HTF

Индикатор FGDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_FisherTransform_X2 Exp_FisherTransform_X2

Трендовая торговая система Exp_FisherTransform_X2 на основе сигналов двух индикаторов FisherTransform.