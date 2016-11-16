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Exp_Fractal_RSI - эксперт для MetaTrader 5
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Реальный автор: Хлыстов Владимир
Самый простой советник по фрактальному RSI. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара если произошло пересечение уровня.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H1:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Fractal_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DoubleUp с изгибом
Работает на сравнении двух индикаторов: iCCI и iMACD.
Индикатор FGDI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_FisherTransform_X2
Трендовая торговая система Exp_FisherTransform_X2 на основе сигналов двух индикаторов FisherTransform.