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Renko Level EA - эксперт для MetaTrader 5
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- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник использует индикатор Renko Level (индикатор должен находится в папке MQL5\Indicators\MyInd\)
Входные параметры
- Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - постоянный лот
- Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - лот рассчитывается динамически
- Size of block - размер "кирпичика"
- Reverse - флаг реверс сигналов на открытие
- Increase - флаг наращивание позиций
- magic number - уникальный идентификатор эксперта
Пример для AUDUSD,M1:
Exp_ColorX2MA_X2
Трендовая торговая система Exp_ColorX2MA_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorX2MAAbsolutelyNoLagLwma_Digit
Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.
ColorXDerivative
Дополнительно сглаженный индикатор Derivative, выполненный в виде цветной гистограммыMACD Stochastic 2
iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с настраиваемым таймфреймом и Stochastic с текущего таймфрейма.