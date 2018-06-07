Трендовая торговая система Exp_ColorX2MA_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorX2MA

Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.