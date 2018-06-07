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Renko Level EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2736
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\MyInd\
Renko Level.mq5 (24.46 KB) просмотр
Renko Level EA.mq5 (36.23 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Советник использует индикатор Renko Level (индикатор должен находится в папке MQL5\Indicators\MyInd\)

Renko level indicator


Входные параметры

  • Lots (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - постоянный лот
  • Risk (or "Lots">0 and "Risk"==0 or "Lots"==0 and "Risk">0) - лот рассчитывается динамически
  • Size of block - размер "кирпичика"
  • Reverse - флаг реверс сигналов на открытие
  • Increase - флаг наращивание позиций
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта

Пример для AUDUSD,M1:

Exp_ColorX2MA_X2 Exp_ColorX2MA_X2

Трендовая торговая система Exp_ColorX2MA_X2 на основе сигналов двух индикаторов ColorX2MA

AbsolutelyNoLagLwma_Digit AbsolutelyNoLagLwma_Digit

Мувинг AbsolutelyNoLagLwma с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

ColorXDerivative ColorXDerivative

Дополнительно сглаженный индикатор Derivative, выполненный в виде цветной гистограммы

MACD Stochastic 2 MACD Stochastic 2

iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с настраиваемым таймфреймом и Stochastic с текущего таймфрейма.