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Индикаторы

XXDPO_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1767
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XXDPO.mq5 (16.97 KB) просмотр
XXDPO_HTF.mq5 (23.63 KB) просмотр
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Индикатор XXDPO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XXDPO.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор XXDPO_HTF

Рис.1. Индикатор XXDPO_HTF

Fractal_Bands Fractal_Bands

Фрактальный Bollinger Bands.

FGDI FGDI

Индикатор фрактальной размерности (Fractal Graph Dimension Indicator).

Fractal_Keltner Fractal_Keltner

Фрактальный канал Кёлтнера.

Fractal_MA Fractal_MA

Фрактальный мувинг с индикацией своего последнего значения ценовой меткой.