CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fractal Bands - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English
Просмотров:
5695
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор увеличивает ширину полосы Боллинджера, чтобы избежать ложных сигналов на вход или на выход или свести их к минимуму. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в мой блог: http://fractalfinance.blogspot.com/2009/05/from-bollinger-to-fractal-bands.html

Ниже вы можете увидеть, как выглядит этот индикатор, когда скорость FRASMA (https://www.mql5.com/en/code/8866) выставлена на 30. Красный индикатор - фрактальные полосы, синий - полосы Боллинджера (со скоростью 30), ниже - график фрактальной размерности.(https://www.mql5.com/en/code/8844):

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8895

News_Plotter News_Plotter

Индикатор отображает линии на графике в соответствии с поступающими новостными сообщениями.

wajdyss_information_indicator_v1 wajdyss_information_indicator_v1

Показывает информацию по текущей валюте.

Автоматическое обновление графика Автоматическое обновление графика

Управляется нажатием кнопки Home; Esc — для выхода.

Fractional Bands Fractional Bands

Модификация полос Боллинджера, в том же духе, что и Fractal Bands, но с использованием математически более точных уравнений.