Fractal Bands - индикатор для MetaTrader 4
- 5695
-
Этот индикатор увеличивает ширину полосы Боллинджера, чтобы избежать ложных сигналов на вход или на выход или свести их к минимуму. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в мой блог: http://fractalfinance.blogspot.com/2009/05/from-bollinger-to-fractal-bands.html
Ниже вы можете увидеть, как выглядит этот индикатор, когда скорость FRASMA (https://www.mql5.com/en/code/8866) выставлена на 30. Красный индикатор - фрактальные полосы, синий - полосы Боллинджера (со скоростью 30), ниже - график фрактальной размерности.(https://www.mql5.com/en/code/8844):
