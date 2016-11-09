Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJFatl_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике



Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования