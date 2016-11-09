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Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_ColorJFatl_Digit_ReOpen на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора, и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки .
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorJFatl_Digit.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Классический осциллятор CCI, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.Exp_Fishing
Эксперт открывает стартовую позицию по направлению движения текущей свечи и в дальнейшем наращивает объём открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Доработанный стандартный индикатор отклонения цены Envelopes, показывающий верхнюю и нижнюю границу отклонения цены от МА, но рассчитанный с учетом средней волатильности самого инструмента по индикатору ATR.Yaanna_HTF
Индикатор Yaanna с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.