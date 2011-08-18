Реальный автор:

Виктор Чеботарев

Индикатор Yaanna - это простейший индикатор перекупленности/перепроданности финансового актива.

Как им пользоваться:

Индикатор Yaanna является подтверждающим индикатором, его следует использовать для проверки основного сигнала.

Следует продавать или закрывать длинные позиции, когда показания индикатора больше 100. Следует покупать или закрывать короткие позиции, когда показания индикатора меньше 0.

Как и во многих подобных индикаторах, положение в зоне перекупленности/перепроданности может говорить о наличии тренда. Не стоит однозначно читать показания индикатора без учета ситуации на рынке.

Код был опубликован в Code Base 26.03.2009.