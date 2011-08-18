Ставь лайки и следи за новостями
Yaanna - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4100
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Виктор Чеботарев
Индикатор Yaanna - это простейший индикатор перекупленности/перепроданности финансового актива.
Как им пользоваться:
Индикатор Yaanna является подтверждающим индикатором, его следует использовать для проверки основного сигнала.
- Следует продавать или закрывать длинные позиции, когда показания индикатора больше 100.
- Следует покупать или закрывать короткие позиции, когда показания индикатора меньше 0.
Как и во многих подобных индикаторах, положение в зоне перекупленности/перепроданности может говорить о наличии тренда. Не стоит однозначно читать показания индикатора без учета ситуации на рынке.
Код был опубликован в Code Base 26.03.2009.
