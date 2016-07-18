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Советники

Fishing - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English
Просмотров:
14800
Рейтинг:
(56)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник после прохождения ценой заданного расстояния 1 шаг вверх — продает, 1 шаг вниз — покупает. Таким образом, появляется сеть, которую вы закрываете руками с помощью кнопок советника или отдаете прибыль на усмотрение самого советника, нажав кнопки автоторговли.

При нажатии на кнопку X buy происходит закрытие всех buy позиций. При нажатии на кнопку X sell происходит закрытие всех покупок. При нажатии на кнопку X all происходит закрытие всех позиций, открытых советником. Если нажаты соответствующие кнопки auto, то закрытие происходит автоматически при достижении указанного профита. Профит задается в поле ввода (слева от кнопки auto).

Ниже в настройках можно задать лот и шаг соответствующих направлений buy и sell. Заходить в основные параметры нет необходимости, все параметры настраиваются непосредственно в окне торговли и запоминаются в глобальных переменных, так что после перезагрузки все параметры и нажатые кнопки будут восстановлены автоматически.

Советник полуавтоматический, поэтому его тестирование должно проводится только в режиме визуализации. Оптимизация для данного советника не нужна.

Принцип торговли не сложный, смотрим, когда прибыль того или иного направления нас устраивает, и нажимаем на кнопку, далее ждем, когда прибыль другого направления достигнет желаемого результата... Несколько раз потренировавшись в тестере, можно получить вот такую картину и приступать к реальной торговле.

Индикатор опционных уровней Индикатор опционных уровней

Индикатор предназначен для расчета и вывода на экран опционных уровней.

AwesomeOC AwesomeOC

Переделанный стандартный индикатор Вильямса Awesome Oscillator. Рекомендуемый таймфрейм - 15 минут.

RAD - Rapid Application Development library RAD - Rapid Application Development library

Библиотека ускоренной разработки приложений.

Trade panel with autopilot Trade panel with autopilot

Пример создания торговой панели с использованием библиотеки MasterWindows.