Советник после прохождения ценой заданного расстояния 1 шаг вверх — продает, 1 шаг вниз — покупает. Таким образом, появляется сеть, которую вы закрываете руками с помощью кнопок советника или отдаете прибыль на усмотрение самого советника, нажав кнопки автоторговли.

При нажатии на кнопку X buy происходит закрытие всех buy позиций. При нажатии на кнопку X sell происходит закрытие всех покупок. При нажатии на кнопку X all происходит закрытие всех позиций, открытых советником. Если нажаты соответствующие кнопки auto, то закрытие происходит автоматически при достижении указанного профита. Профит задается в поле ввода (слева от кнопки auto).

Ниже в настройках можно задать лот и шаг соответствующих направлений buy и sell. Заходить в основные параметры нет необходимости, все параметры настраиваются непосредственно в окне торговли и запоминаются в глобальных переменных, так что после перезагрузки все параметры и нажатые кнопки будут восстановлены автоматически.

Советник полуавтоматический, поэтому его тестирование должно проводится только в режиме визуализации. Оптимизация для данного советника не нужна.

Принцип торговли не сложный, смотрим, когда прибыль того или иного направления нас устраивает, и нажимаем на кнопку, далее ждем, когда прибыль другого направления достигнет желаемого результата... Несколько раз потренировавшись в тестере, можно получить вот такую картину и приступать к реальной торговле.