Реальный автор: Хлыстов Владимир

Самый простой советник по RSI. Продаем при пересечении сверху вниз уровня перекупленности осциллятора, покупаем при пересечении снизу вверх уровня перепроданности осциллятора. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара если произошло пересечение уровня.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Впервые этот эксперт был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 04.08.2016.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования