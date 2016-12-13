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Rapid RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Этав версия использует Т3-префильтрацию.
В отличие от версии для MetaTrader 4, в MetaTrader 5 мы можем использовать больше цветов для отображения линий. Итак, в настоящем индикаторе используется эта возможность, чтобы сделать изменение цвета зависимым от значения через определенный пользователем шаг.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16796
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