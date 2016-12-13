Этав версия использует Т3-префильтрацию.

В отличие от версии для MetaTrader 4, в MetaTrader 5 мы можем использовать больше цветов для отображения линий. Итак, в настоящем индикаторе используется эта возможность, чтобы сделать изменение цвета зависимым от значения через определенный пользователем шаг.



