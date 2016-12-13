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Индикаторы

Rapid RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2158
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Этав версия использует Т3-префильтрацию.

В отличие от версии для MetaTrader 4, в MetaTrader 5 мы можем использовать больше цветов для отображения линий. Итак, в настоящем индикаторе используется эта возможность, чтобы сделать изменение цвета зависимым от значения через определенный пользователем шаг.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16796

Angle of Averages Angle of Averages

Этот индикатор рассчитывает угол между средними с использованием ATR-аппроксимации.

Absolute Strength Averages Absolute Strength Averages

Улучшенный индикатор, позволяющий использовать для расчетов 18 типов скользящих средних.

T3 Std Adaptive T3 Std Adaptive

T3, использующая стандартное отклонение, чтобы получить адаптивность.

Super Smoother Super Smoother

"Супер-сглаживатель" с переменной длиной и добавлением градиентной расцветки.