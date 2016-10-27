Гистограмма представляет собой столбиковую диаграмму частот. По одной из осей откладывают значения переменной, а по другой — частоту встречаемости (возникновение, появление и т.п.) этих значений. Высота каждого столбца показывает частоту (количество) значений, принадлежащих соответствующему интервалу, равному ширине столбца. Чаще всего такие диаграммы изображаются горизонтально, т.е. значения переменной расположены на горизонтальной оси, а частоты — на вертикальной.

В данной библиотеке остановимся на вертикальных гистограммах вариационных рядов: ценовые значения исследуемых характеристик будут находится на вертикальной оси в порядке возрастания, а частоты — на горизонтальной. Поступающие в терминал ценовые данные распределяются и группируются на текущем баре и могут быть отображены относительно его оси слева, справа или одновременно с обеих сторон.

Рис. 1. Вертикальная гистограмма распределения цен Bid и Ask

Конструктор вертикальных гистограмм построен на классе CHistogram. Реализация всех методов которого базируется на использовании так называемой "графической" памяти.

Метод: конструктор класса CHistogram.

Инициализирует экземпляр класса.

void CHistogram(

string name,

int hsize,

int width,

color active,

color passive,

bool Left_Right= true ,

bool relative_frequency= false ,

int sub_win= 0

);

Параметры:

name

[in] Уникальный префикс имени для всех столбцов гистограммы.

hsize

[in] Масштаб отображения гистограммы.

width

[in] Толщина линий столбцов гистограммы.

active

[in] Цвет столбцов гистограммы обновлённых на текущем баре.

passive

[in] Цвет столбцов гистограммы, которые на текущем баре не обновлялись.

Left_Right=true

[in] Направление отображения гистограммы. false — гистограмма расположена слева от текущего бара, true — справа.

relative_frequency=false

[in] Метод учёта значений частот. false — абсолютные значения частот, true — относительные значения частот.

sub_win=0

[in] Индекс окна для построения гистограммы. 0 — главное окно графика.

Возвращаемое значение:

Нет возвращаемого значения. В случае успеха, создаётся экземпляр класса с заданными параметрами.

Метод: отображения гистограммы DrawHistogram.

Отображает столбцы гистограммы: создаёт новые; редактирует имеющиеся; сохраняет значения частот в графической памяти; отображает гистограмму на текущем баре.

void DrawHistogram(

double price,

datetime time

);

Параметры:

price

[in] Значение варианты исследуемой характеристики рынка.

time

[in] Время текущего бара. На этом баре будет ось гистограммы.

Возвращаемое значение:

Нет возвращаемого значения. В случае успеха, будет создан новый или скорректирован имеющийся столбец гистограммы. Если появится новый бар, гистограмма сдвигается таким образом, чтобы ось находилась на текущем баре.

Метод: расчёт характеристик гистограммы HistogramCharacteristics.

Возвращает рассчитанные характеристики вариационного ряда в переменной типа sVseries.

sVseries HistogramCharacteristics();

Параметры:

Нет входных параметров.

Возвращаемое значение:

В случае успеха возвращает значение переменной типа sVseries.

Структура для получения текущих значений характеристик гистограммы (sVseries).

Структура для хранения последних значений характеристик статистического распределения. Предназначена для получения наиболее востребованной информации о вариационном ряде.

struct sVseries

{

long N;

double Na;

double Vmax;

double Vmin;

double A;

double Mean;

double D;

double SD;

};

Переменная типапозволяет за один вызов функцииполучить значения всех основных характеристик вариационного ряда отображённого в виде гистограммы.

Метод: визуализация значения средней DrawMean.

Отображает значение взвешенной средней арифметической вариационного ряда на графике.

void DrawMean(

double coord,

datetime time,

bool marker= false ,

bool save= false

);

Параметры:

coord

[in] Значение взвешенной средней арифметической.

time

[in] Время текущего бара. На этом баре будет фиксироваться значение взвешенной средней арифметической.

marker=false

[in] Отображать маркер на графике или нет. false — маркер не отображается, true — маркер отображается на графике.

save=false

[in] Сохранять значение взвешенной средней арифметической в истории. false — не отображать, true — отображать значение на графике.

Возвращаемое значение:

В случае успеха, на графике отображается горизонтальная линия соответствующая значению взвешенной средней арифметической.

Метод: визуализация среднеквадратического отклонения DrawSD.

Отображает значение среднеквадратического отклонения в виде прямоугольника, ширина которого совпадает со средней частотой, а высота стандартному отклонению, отложенному вверх и вниз от значения взвешенной средней арифметической.

void DrawSD(

sVseries &coord,

datetime time,

double deviation= 1.0 ,

color clr= clrYellow

);

Параметры:

coord

[in] Значение переменной типа sVseries.

time

[in] Время текущего бара.

deviation=1.0

[in] Коэффициент, на который будет увеличено значение среднеквадратического отклонения.

clr=clrYellow

[in] Цвет прямоугольника визуализирующего среднеквадратического отклонения.

Возвращаемое значение:

В случае успеха на графике отображается прямоугольник, характеризирующий среднеквадратическое отклонение от значения взвешенной средней арифметической.





На видео демонстрируются возможности класса. Код тестового примера находится в приложении.

Прилагаемый код показывает, как вызвать тот или иной метод класса (функцию).





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