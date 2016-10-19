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Trigger_Line_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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- 2014
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Индикатор Trigger_Line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Trigger_Line.mq5.
Рис.1. Индикатор Trigger_Line_HTF
Удобное использование индикаторов
Публикую 6 классов, написанных для удобного и понятного использования индикаторов в своем коде.ZigZag_MACDCandle
ЗигЗаг, построенный на свечках индикатора MACDCandle.
Exp_Trigger_Line
Эксперт Exp_Trigger_Line построен на основе сигналов индикатора Trigger_Line.MACDCandleTrend
Семафорный сигнальный индикатор с использованием в качестве торговых сигналов изменение цвета свечек индикатора MACDCandle.