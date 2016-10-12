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Индикаторы

ZigZag_iForce - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1772
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iForce.

Рис.1. Индикатор ZigZag_iForce

Рис.1. Индикатор ZigZag_iForce

Kijun-Sen with alerts Kijun-Sen with alerts

Линия Киджун-Сен с изменением цвета и отсылкой алертов при смене тренда

Tick Chart Tick Chart

Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.

ZigZag_DeMarker ZigZag_DeMarker

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Демарка.

ZigZag_iMomentum ZigZag_iMomentum

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iMomentum.