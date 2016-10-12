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ZigZag_iForce - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iForce.
Рис.1. Индикатор ZigZag_iForce
Kijun-Sen with alerts
Линия Киджун-Сен с изменением цвета и отсылкой алертов при смене трендаTick Chart
Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.
ZigZag_DeMarker
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Демарка.ZigZag_iMomentum
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iMomentum.