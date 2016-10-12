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ZigZag_DeMarker - индикатор для MetaTrader 5
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе Демарка.
Рис.1. Индикатор ZigZag_DeMarker
ZigZag_iForce
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iForce.Kijun-Sen with alerts
Линия Киджун-Сен с изменением цвета и отсылкой алертов при смене тренда
ZigZag_iMomentum
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе iMomentum.ZigZag_MFI
ЗигЗаг, построенный на осцилляторе MFI.