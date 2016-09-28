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Exp_i4_DRF_v3 - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1600
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_i4_DRF_v3.mq5 (14.76 KB) просмотр
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
i4_DRF_v3.mq5 (10.91 KB) просмотр
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Эксперт Exp_i4_DRF_v3 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v3. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i4_DRF_v3.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

FloatPivot_Digit_HTF FloatPivot_Digit_HTF

Индикатор FloatPivot_Digit_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Background_JSatlCandle_HTF Background_JSatlCandle_HTF

Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

BeginnerAlert BeginnerAlert

Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Waddah_Attar_Pivot Waddah_Attar_Pivot

Этот индикатор рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.