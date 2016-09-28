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Exp_i4_DRF_v3 - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_i4_DRF_v3 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v3. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i4_DRF_v3.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор FloatPivot_Digit_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Background_JSatlCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Waddah_Attar_Pivot
Этот индикатор рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.