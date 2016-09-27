Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_JSatlCandle построен на основе сигналов индикатора JSatlCandle.

Эксперт Exp_Bear_Bulls_Power построен на основе изменения цвета индикатора Bear_Bulls_Power.

Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.