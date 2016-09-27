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JSatl_Digit_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JSatl_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JSatl_Digit_System.mq5.
Рис.1. Индикатор JSatl_Digit_System_HTF
Exp_JSatlCandle
Эксперт Exp_JSatlCandle построен на основе сигналов индикатора JSatlCandle.ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF
Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_Bear_Bulls_Power
Эксперт Exp_Bear_Bulls_Power построен на основе изменения цвета индикатора Bear_Bulls_Power.Background_JSatlCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечи индикатора JSatlCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.