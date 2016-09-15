Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
JSatl_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2546
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор JSatl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JSatl.mq5.
Рис.1. JSatl_HTF
ColorXvaMA_Digit_StDev V2
Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.XvaMA_HTF
Индикатор XvaMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Fibo Bar MT5
Индикатор, рисующий уровни Фибоначчи по последнему бару.SyncChart
Синхронизация показываемых баров на всех открытых в терминале графиках.