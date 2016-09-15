Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
XvaMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1749
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор XvaMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XvaMA.mq5.
Рис.1. Индикатор XvaMA_HTF
Индикатор i4_DRF_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.i4_DRF_v2_HTF
Индикатор i4_DRF_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.JSatl_HTF
Индикатор JSatl с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.