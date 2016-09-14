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Индикаторы

i4_DRF_v3_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1757
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор i4_DRF_v3 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i4_DRF_v3.mq5.

Рис.1. Индикатор i4_DRF_v3_HTF

Рис.1. Индикатор i4_DRF_v3_HTF

i4_DRF_v2_HTF i4_DRF_v2_HTF

Индикатор i4_DRF_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXvaMA_Digit ColorXvaMA_Digit

Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

XvaMA_HTF XvaMA_HTF

Индикатор XvaMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorXvaMA_Digit_StDev V2 ColorXvaMA_Digit_StDev V2

Индикатор vaMA с возможностью замены усреднения с отображением последнего значения в виде ценовой метки, с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков и с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.