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Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2065
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin.mq5 (6.88 KB) просмотр
\MQL5\Include\
dt_FFT.mqh (28.84 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
i-SpectrAnalysis_Chaikin.mq5 (5.74 KB) просмотр
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Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения линии индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Хотелось бы отметить, что алгоритм усреднения, используемый в индикаторе i-SpectrAnalysis_Chaikin, вызывает эффект перерисовки итогового индикатора на всех барах, и поэтому получить картину реального состояния индикатора на момент совершения сделки через некоторое время не получится.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_BalanceOfPower_Histogram Exp_BalanceOfPower_Histogram

Эксперт Exp_BalanceOfPower_Histogram построен на основе изменения направления движения индикатора BalanceOfPower_Histogram.

BalanceOfPower_Histogram_HTF BalanceOfPower_Histogram_HTF

Индикатор BalanceOfPower_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Monthly Weekly Levels Monthly Weekly Levels

Скрипт отображает на графике месячные и недельные уровни.

StepSto_v2 StepSto_v2

Трендовый индикатор.