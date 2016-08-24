Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_i-SpectrAnalysis_WPR - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1935
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_WPR построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_WPR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-SpectrAnalysis_WPR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Хотелось бы отметить, что алгоритм усреднения, используемый в индикаторе i-SpectrAnalysis_WPR, вызывает эффект перерисовки итогового индикатора на всех барах и поэтому получить картину реального состояния индикатора на момент совершения сделки через некоторое время не получится.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор Balance of Power (BOP) в виде цветной гистограммы силы и направления действующего тренда.BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.wlxBW5ZoneAlert
Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.