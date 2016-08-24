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Exp_i-SpectrAnalysis_WPR - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1935
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_i-SpectrAnalysis_WPR.mq5 (6.57 KB) просмотр
\MQL5\Include\
dt_FFT.mqh (28.84 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
i-SpectrAnalysis_WPR.mq5 (5.72 KB) просмотр
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Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_WPR построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_WPR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета линии индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-SpectrAnalysis_WPR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Хотелось бы отметить, что алгоритм усреднения, используемый в индикаторе i-SpectrAnalysis_WPR, вызывает эффект перерисовки итогового индикатора на всех барах и поэтому получить картину реального состояния индикатора на момент совершения сделки через некоторое время не получится.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

BalanceOfPower_Histogram BalanceOfPower_Histogram

Индикатор Balance of Power (BOP) в виде цветной гистограммы силы и направления действующего тренда.

BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

SlipPage SlipPage

Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.

wlxBW5ZoneAlert wlxBW5ZoneAlert

Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.