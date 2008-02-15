



Он построен на другом принципе, нежели АDХ. Чанд предлагает 13-недельную SMA как основу индикатора. Она представляет квартальные (3 месяца = 65 рабочих дней) настроения рыночных масс по поводу стоимости. Короткая средняя составляет 10% от длинной и равна округленно семи.Т.Чанд рекомендует следующие справочные линии для индикатора: плюс-минус 0.3 процента, либо плюс-минус 0.1% процент (в зависимости от рынка). При пересечения индикатором верхней справочной линии вверх, считается, что начался тренд вверх. При пересечении индикатором нижней справочной линии вниз считается, что начался тренд вниз. Тренд вверх считается сохраняющимся, пока линия RAVI продолжает расти. Тренд вниз, соответственно - пока RAVI продолжает падать. Как только индикатор разворачивается к нулевой линии - считается, что тренд прекратился, начался канал. Но если индикатор вновь развернется, не войдя в промежуток между справочными линиями, считается, что тренд возобновился.Сам по себе предложенный индикатор весьма прост и почти идентичен Ценовому Осциллятору и МАCD. Уникальным является использование показателя схождения-расхождения курса в качестве трендового указателя, обращая внимание именно на расхождение, а не на пересечение средних.Если рассмотреть метод построения АDХ, то можно отметить, что этот индикатор имеет два сглаживания. RAVI имеет одно сглаживание. Это делает указанный индикатор более чутким и с указанными значениями он раньше предупреждает о начале и об окончании тренда, нежели восемнадцатидневный ADX.