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Exp_PFE_Extr - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3575
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
Exp_PFE_Extr.mq5 (8.46 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
PFE.mq5 (8.97 KB) просмотр
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Пробойная торговая система Exp_PFE_Extr, построенная на основе сигналов осциллятора PFE. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошёл пробой индикатором уровня перекупленности снизу вверх или уровня перепроданности сверху вниз.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора PFE.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на GBPUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

MFIdivCandle MFIdivCandle

Индикатор MFIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора MFI.

WPRdivCandle WPRdivCandle

Индикатор WPRdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора WPR.

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

Индикатор Normalized_Volume_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PPO_Cloud PPO_Cloud

Осциллятор, представляющий собой относительную сглаженную скорость изменения цены.