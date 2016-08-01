Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Normalized_Volume_Oscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2082
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Normalized_Volume_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Normalized_Volume_Oscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор Normalized_Volume_Oscillator_HTF
Exp_PFE_Extr
Пробойная торговая система Exp_PFE_Extr, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.MFIdivCandle
Индикатор MFIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора MFI.
PPO_Cloud
Осциллятор, представляющий собой относительную сглаженную скорость изменения цены.i-CAiChannel_System_Digit_HTF
Индикатор i-CAiChannel_System_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.