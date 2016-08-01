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i-CAiChannel_System_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор i-CAiChannel_System_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-CAiChannel_System_Digit.mq5.
Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_System_Digit_HTF
PPO_Cloud
Осциллятор, представляющий собой относительную сглаженную скорость изменения цены.Normalized_Volume_Oscillator_HTF
Индикатор Normalized_Volume_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Login To Trade Account
Данная библиотека позволяет автоматизировать процесс подключения к торговому серверу после возникновения ошибки "Account disable".PPO_Cloud_HTF
Индикатор PPO_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.