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Индикаторы

i-CAiChannel_System_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2706
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор i-CAiChannel_System_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-CAiChannel_System_Digit.mq5.

Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_System_Digit_HTF

Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_System_Digit_HTF

PPO_Cloud PPO_Cloud

Осциллятор, представляющий собой относительную сглаженную скорость изменения цены.

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

Индикатор Normalized_Volume_Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Login To Trade Account Login To Trade Account

Данная библиотека позволяет автоматизировать процесс подключения к торговому серверу после возникновения ошибки "Account disable".

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

Индикатор PPO_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.