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Exp_PFE - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_PFE, построенная на основе сигналов осциллятора PFE. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло направление движения индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора PFE.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор RSIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора RSI.StodivCandle
Индикатор StochCandles. Окрашивает свечи на основе Стохастика.
Индикатор WPRdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора WPR.MFIdivCandle
Индикатор MFIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора MFI.