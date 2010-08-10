A Really Random Robot

Автор:

Этот советник - объектно-ориентированный вариант советника random entry expert advisor с Trading Gurus MQL4.

Этот советник лучше использовать на минутных таймфреймах. Пробуйте его на любых и всех валютных парах.

Для определения направления каждой из своих сделок он использует генератор случайных чисел для моделирования процесса случайного подбрасывания монетки. Он остается в рынке 100% времени. Советник является примером минимального советника, написанного в объектно-ориентированном стиле, он основан на механизме, разработанном для создания более сложных роботов. Также он служит основой для добавления альтернативных, более сложных методов входа.

Входные параметры:

Magic Magic number, Default = 12345;

Slippage Допустимое проскальзывание рыночного ордераr. По умолчанию = 30;

ProfitTarget Фиксированная Take Profit. По умолчанию = 1000;

Lots Фиксированный размер лота. По умолчаниюt = 0.1;

ReallyRandom Изменение базы генерации. Если true, то при каждом тестировании в Тестере стратегий будут различные результаты, если false, то результаты будут воспроизводиться. По умолчанию = true;

Strategy Tester Report

MetaQuotes-Demo (Build 305)



Settings Expert: GurooEx01 Symbol: EURUSD Period: M1 (2010.01.03 - 2010.08.10) Inputs: Magic=12345

Slippage=30

ProfitTarget=1000

StopLoss=3000

Lots=0.100000

ReallyRandom=true Broker: MetaQuotes Software Corp. Currency: USD Initial Deposit: 3 000.00

Results Bars: 219207 Ticks: 868201 Total Net Profit: 1 586.38 Gross Profit: 4 565.56 Gross Loss: -2 979.18 Profit Factor: 1.53 Expected Payoff: 28.33 Recovery Factor: 2.07 Sharpe Ratio: 0.18

Balance Drawdown: Balance Drawdown Absolute: 566.12 Balance Drawdown Maximal: 663.72 (21.43%) Balance Drawdown Relative: 21.43% (663.72) Equity Drawdown: Equity Drawdown Absolute: 650.60 Equity Drawdown Maximal: 767.30 (24.62%) Equity Drawdown Relative: 24.62% (767.30)

Total Trades: 56 Short Trades (won %): 22 (90.91%) Long Trades (won %): 34 (76.47%) Total Deals: 112 Profit Trades (% of total): 46 (82.14%) Loss Trades (% of total): 10 (17.86%)

Largest profit trade: 105.64 Largest Loss Trades (% of total): -303.15

Average profit trade: 99.25 Average Loss Trades (% of total): -297.92

Maximum consecutive wins ($): 9 (903.33) Maximum consecutive losses ($): 2 (-599.78)

Maximal consecutive profit (count): 903.33 (9) Maximal consecutive loss (count): -599.78 (2)

Average consecutive wins: 5 Average consecutive losses: 1

Рекомендации: