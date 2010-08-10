CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

A Really Random Robot - эксперт для MetaTrader 5

Trading Gurus | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Jim Hunt
Просмотров:
5248
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Этот советник - объектно-ориентированный вариант советника random entry expert advisor с Trading Gurus MQL4.

Этот советник лучше использовать на минутных таймфреймах. Пробуйте его на любых и всех валютных парах.

Для определения направления каждой из своих сделок он использует генератор случайных чисел для моделирования процесса случайного подбрасывания монетки. Он остается в рынке 100% времени. Советник является примером минимального советника, написанного в объектно-ориентированном стиле, он основан на механизме, разработанном для создания более сложных роботов. Также он служит основой для добавления альтернативных, более сложных методов входа.

Удивительно, но он может быть прибыльным!

Входные параметры:

  • Magic               Magic number, Default = 12345;
  • Slippage           Допустимое проскальзывание рыночного ордераr. По умолчанию = 30;
  • ProfitTarget      Фиксированная Take Profit. По умолчанию = 1000;
  • StopLoss          Фиксированный Stop Loss. По умолчанию = 3000;
  • Lots                 Фиксированный размер лота. По умолчаниюt = 0.1;
  • ReallyRandom  Изменение базы генерации. Если true, то при каждом тестировании в Тестере стратегий будут различные результаты, если false, то результаты будут воспроизводиться. По умолчанию = true;

Количество указанных пунктов должно быть в 10 раз меньше, если ваш брокер использует 4-х значные котировки.

A Really Random Robot

Strategy Tester Report
MetaQuotes-Demo (Build 305)

Settings
Expert: GurooEx01
Symbol: EURUSD
Period: M1 (2010.01.03 - 2010.08.10)
Inputs: Magic=12345

 Slippage=30

 ProfitTarget=1000

 StopLoss=3000

 Lots=0.100000

 ReallyRandom=true
Broker: MetaQuotes Software Corp.
Currency: USD
Initial Deposit: 3 000.00

Results
Bars: 219207 Ticks: 868201
Total Net Profit: 1 586.38 Gross Profit: 4 565.56 Gross Loss: -2 979.18
Profit Factor: 1.53 Expected Payoff: 28.33
Recovery Factor: 2.07 Sharpe Ratio: 0.18

Balance Drawdown:
Balance Drawdown Absolute: 566.12 Balance Drawdown Maximal: 663.72 (21.43%) Balance Drawdown Relative: 21.43% (663.72)
Equity Drawdown:
Equity Drawdown Absolute: 650.60 Equity Drawdown Maximal: 767.30 (24.62%) Equity Drawdown Relative: 24.62% (767.30)

Total Trades: 56 Short Trades (won %): 22 (90.91%) Long Trades (won %): 34 (76.47%)
Total Deals: 112 Profit Trades (% of total): 46 (82.14%) Loss Trades (% of total): 10 (17.86%)

 Largest profit trade: 105.64 Largest Loss Trades (% of total): -303.15

 Average profit trade: 99.25 Average Loss Trades (% of total): -297.92

 Maximum consecutive wins ($): 9 (903.33) Maximum consecutive losses ($): 2 (-599.78)

 Maximal consecutive profit (count): 903.33 (9) Maximal consecutive loss (count): -599.78 (2)

 Average consecutive wins: 5 Average consecutive losses: 1

Рекомендации:

  • Для ознакомления с теорией, посмотрите этот топик в Trading Gurus Community
  • Wealth Warning! Этот советник предназначен только для образовательных целей.
  • НИКОГДА не используйте его на реальных счетах.
  • Прибыльность в прошлом не гарантирует прибыльность в будущем.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/159

Pipser Pipser

Советник позволяет совершать сделки в один клик.

Dual_Trix_Upgrade2 Dual_Trix_Upgrade2

Новая версия индикатора Dual Trix. Теперь текущие значения линий индикатора выводятся в окне графика и индикатора.

Индекс относительной силы волатильности Индекс относительной силы волатильности

RSI, рассчитанный по значениям стандартного отклонения.

TicksFile TicksFile

Cоветник, позволяющий не только сохранять информацию по тикам в файл, но и записать смоделированные тестером тики.