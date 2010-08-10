Ставь лайки и следи за новостями
A Really Random Robot - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Jim Hunt
- Просмотров:
- 5248
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор:
Этот советник - объектно-ориентированный вариант советника random entry expert advisor с Trading Gurus MQL4.
Этот советник лучше использовать на минутных таймфреймах. Пробуйте его на любых и всех валютных парах.
Для определения направления каждой из своих сделок он использует генератор случайных чисел для моделирования процесса случайного подбрасывания монетки. Он остается в рынке 100% времени. Советник является примером минимального советника, написанного в объектно-ориентированном стиле, он основан на механизме, разработанном для создания более сложных роботов. Также он служит основой для добавления альтернативных, более сложных методов входа.
Удивительно, но он может быть прибыльным!
Входные параметры:
- Magic Magic number, Default = 12345;
- Slippage Допустимое проскальзывание рыночного ордераr. По умолчанию = 30;
- ProfitTarget Фиксированная Take Profit. По умолчанию = 1000;
- StopLoss Фиксированный Stop Loss. По умолчанию = 3000;
- Lots Фиксированный размер лота. По умолчаниюt = 0.1;
- ReallyRandom Изменение базы генерации. Если true, то при каждом тестировании в Тестере стратегий будут различные результаты, если false, то результаты будут воспроизводиться. По умолчанию = true;
Количество указанных пунктов должно быть в 10 раз меньше, если ваш брокер использует 4-х значные котировки.
|
Strategy Tester Report
|
MetaQuotes-Demo (Build 305)
|
Settings
|Expert:
|GurooEx01
|Symbol:
|EURUSD
|Period:
|M1 (2010.01.03 - 2010.08.10)
|Inputs:
|Magic=12345
|Slippage=30
|ProfitTarget=1000
|StopLoss=3000
|Lots=0.100000
|ReallyRandom=true
|Broker:
|MetaQuotes Software Corp.
|Currency:
|USD
|Initial Deposit:
|3 000.00
|
Results
|Bars:
|219207
|Ticks:
|868201
|Total Net Profit:
|1 586.38
|Gross Profit:
|4 565.56
|Gross Loss:
|-2 979.18
|Profit Factor:
|1.53
|Expected Payoff:
|28.33
|Recovery Factor:
|2.07
|Sharpe Ratio:
|0.18
|Balance Drawdown:
|Balance Drawdown Absolute:
|566.12
|Balance Drawdown Maximal:
|663.72 (21.43%)
|Balance Drawdown Relative:
|21.43% (663.72)
|Equity Drawdown:
|Equity Drawdown Absolute:
|650.60
|Equity Drawdown Maximal:
|767.30 (24.62%)
|Equity Drawdown Relative:
|24.62% (767.30)
|Total Trades:
|56
|Short Trades (won %):
|22 (90.91%)
|Long Trades (won %):
|34 (76.47%)
|Total Deals:
|112
|Profit Trades (% of total):
|46 (82.14%)
|Loss Trades (% of total):
|10 (17.86%)
|Largest profit trade:
|105.64
|Largest Loss Trades (% of total):
|-303.15
|Average profit trade:
|99.25
|Average Loss Trades (% of total):
|-297.92
|Maximum consecutive wins ($):
|9 (903.33)
|Maximum consecutive losses ($):
|2 (-599.78)
|Maximal consecutive profit (count):
|903.33 (9)
|Maximal consecutive loss (count):
|-599.78 (2)
|Average consecutive wins:
|5
|Average consecutive losses:
|1
Рекомендации:
- Для ознакомления с теорией, посмотрите этот топик в Trading Gurus Community
- Wealth Warning! Этот советник предназначен только для образовательных целей.
- НИКОГДА не используйте его на реальных счетах.
- Прибыльность в прошлом не гарантирует прибыльность в будущем.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/159
