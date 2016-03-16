無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
本当にランダムなロボット - MetaTrader 5のためのエキスパート
実際の著者
このエキスパートアドバイザーは Trading Gurus MQL4 ランダムエントリーエキスパートアドバイザーのオブジェクト指向 MQL5 版です。
内容
このエキスパートアドバイザーは分足に最適です。すべての通貨ペアでお試しください。
コインを投げて各取引の方向を決定するのをシミュレートするために、乱数発生器が使用されています。100％、市場に留まります。これはオブジェクト指向のスタイルでプログラムされた最小限のエキスパートアドバイザーの例で、より複雑なロボットの作成を容易にするように設計された枠組みに基づきます。また、エントリの別の、より複雑な方法によって付加価値を定量化するための基礎を提供します。
驚くほどに収益性の高いことがあります！
入力設定
- Magic - マジックナンバーは、ブローカーに、あなたが収益性の高いロボットを隠し持っていると思わせます デフォルト = 12345
- Slippage - 成り行き注文で許容されたスリッページデフォルト= 30
- ProfitTarget - 固定された利益目標デフォルト = 1000
- StopLoss - 固定されたストップロスデフォルト = 3000
- Lots - 固定された取引サイズデフォルト = 0.1
- ReallyRandom - trueの場合、すべてのバックテストランで、コインの投げの異なるシミュレートシーケンスが表示されます。falseの場合、すべてのバックテストでシミュレートされたコイン投げの完全に同じシーケンスが表示されるはずです。<デフォルト = true
ブローカーが小数点以下4桁のみを引用する場合、ピップベースの設定はそれぞれが10によって分割されるべきです。
|
ストラテジーテスタレポート
|
MetaQuotes-デモ（ビルド305）
|
設定
|Expert：
|GurooEx01
|銘柄：
|EURUSD
|期間：
|M1 (2010.01.03 - 2010.08.10)
|入力：
|Magic=12345
|Slippage=30
|ProfitTarget=1000
|StopLoss=3000
|Lots=0.100000
|ReallyRandom=true
|ブローカー：
|MetaQuotesソフトウェア社
|通貨：
|USD
|初期資本：
|3 000.00
|
結果
|バー:
|219207
|ティック：
|868201
|総純利益：
|1 586.38
|粗利：
|4 565.56
|総損失：
|-2 979.18
|プロフィットファクター：
|1.53
|期待利得：
|28.33
|リカバリーファクター：
|2.07
|Sharpe比率：
|0.18
|残高ドローダウン：
|残高ドローダウン絶対値：
|566.12
|残高ドローダウン最大値：
|663.72 (21.43%)
|残高ドローダウン相対値：
|21.43% (663.72)
|資本ドローダウン：
|資本ドローダウン絶対値：
|650.60
|資本ドローダウン最大値：
|767.30 (24.62%)
|資本ドローダウン相対値：
|24.62% (767.30)
|トータルトレード値：
|56
|ショートトレード（勝率%） ：
|22 (90.91%)
|ロングトレード（勝利 %）：
|34 (76.47%)
|約定総数：
|112
|勝ちトレード（トータルの% ）：
|46 (82.14%)
|負けトレード（トータル %）：
|10 (17.86%)
|最大収益を持つ勝ちトレード：
|105.64
|最大損失を持つ負けトレード（トータルの% ）：
|-303.15
|平均勝ちトレード：
|99.25
|平均負けトレード（トータルの% ）：
|-297.92
|最大連続勝ち（ドル）：
|9 (903.33)
|最大連続負け（ドル）
|2 (-599.78)
|最大連続収益（数）：
|903.33 (9)
|最大連続損失（数）：
|-599.78 (2)
|平均連続勝ち
|5
|平均連続負け：
|1
推奨
- 理論的背景についてはTrading Gurus Communitでこのスレッドをご覧ください。
- ウェルス警告！このEAは、教育のみを目的としています。
- ライブ口座では絶対に使用すべきではありません。
- 過去のパフォーマンスは消して将来の結果を示唆するものではありません！
