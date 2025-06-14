실제 작성자:

이 전문가 어드바이저는 트레이딩 구루 MQL4 랜덤 진입 전문가 어드바이저의 객체 지향 MQL5 버전입니다.

이 전문가 어드바이저는 1분 주기로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 모든 통화쌍에서 사용해 보세요.

난수 생성기를 사용하여 각 거래의 방향을 결정하기 위해 단순히 동전을 던지는 시뮬레이션을합니다. 항상 100% 시장에 머물러 있습니다. 더 복잡한 로봇을 쉽게 만들 수 있도록 설계된 프레임워크를 기반으로 객체 지향 스타일로 프로그래밍된 최소한의 전문가 어드바이저의 예를 제공합니다. 또한 더 복잡한 다른 진입 방법을 통해 부가되는 가치를 정량화할 수 있는 근거를 제공합니다.

놀랍도록 수익성이 높을 수 있습니다!

입력 설정:

매직 - 브로커가 수익성 있는 로봇을 숨기고 있다고 생각하게 만드는 매직넘버! 기본값 = 12345

슬리피지 - 시장가 주문에서 허용되는 슬리피지. 기본값 = 30

수익 목표 - 고정 수익 목표. 기본값 = 1000

스톱로스 - 고정 스톱로스. 기본값 = 3000

랏 - 고정 거래 규모. 기본값 = 0.1

ReallyRandom - 참이면 백테스트를 실행할 때마다 시뮬레이션된 코인 던지기 순서가 달라져야 합니다. 거짓이면 모든 백테스트 실행에서 시뮬레이션된 코인 던지기 순서가 정확히 동일해야 합니다. 기본값 = 참

브로커가 소수점 이하 4자리까지만 호가를 제시하는 경우 핍 기반 설정은 각각 10으로 나눠야 합니다.





전략 테스터 보고서

메타쿼트 데모 (빌드 305)



설정 Expert: GurooEx01 기호: EURUSD 기간 M1 (2010.01.03 - 2010.08.10) 입력 매직=12345

슬리피지=30

ProfitTarget=1000

스톱로스=3000

Lots=0.100000

ReallyRandom=true 브로커: 메타퀘츠 소프트웨어 주식회사 통화: USD 초기 예금: 3 000.00

결과 Bars: 219207 Ticks: 868201 총 순이익: 1 586.38 총 이익 4 565.56 총 손실 -2 979.18 이익 계수: 1.53 예상 수익률 28.33 회복 계수: 2.07 샤프 비율: 0.18

밸런스 드로다운: 잔액 감소 절대값: 566.12 밸런스 드로다운 최대: 663.72 (21.43%) 잔액 감소 상대: 21.43% (663.72) 에퀴티 드로다운: 주식 드로다운 절대: 650.60 최대 편일예탁잔고 하락폭: 767.30 (24.62%) 주식 드로다운 상대: 24.62% (767.30)

총 거래 수: 56 공매도 거래 (원 %): 22 (90.91%) 롱 거래 (원 %): 34 (76.47%) 총 거래 건수 112 수익 거래 (총 거래의 %): 46 (82.14%) 손실 거래 (전체 대비 %) 10 (17.86%)

가장 큰 수익 거래: 105.64 최대 손실 거래 (전체 대비 %): -303.15

평균 수익 거래: 99.25 평균 손실 거래 (전체 대비 %): -297.92

최대 연속 승리 ($) 9 (903.33) 최대 연속 손실 ($) 2 (-599.78)

최대 연속 수익 (카운트): 903.33 (9) 최대 연속 손실 (개수) -599.78 (2)

평균 연속 승리 횟수 5 평균 연속 패배 횟수 1

권장 사항: