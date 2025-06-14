당사 팬 페이지에 가입하십시오
A Really Random Robot - MetaTrader 5용 expert
실제 작성자:
이 전문가 어드바이저는 트레이딩 구루 MQL4 랜덤 진입 전문가 어드바이저의 객체 지향 MQL5 버전입니다.
이 전문가 어드바이저는 1분 주기로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 모든 통화쌍에서 사용해 보세요.
난수 생성기를 사용하여 각 거래의 방향을 결정하기 위해 단순히 동전을 던지는 시뮬레이션을합니다. 항상 100% 시장에 머물러 있습니다. 더 복잡한 로봇을 쉽게 만들 수 있도록 설계된 프레임워크를 기반으로 객체 지향 스타일로 프로그래밍된 최소한의 전문가 어드바이저의 예를 제공합니다. 또한 더 복잡한 다른 진입 방법을 통해 부가되는 가치를 정량화할 수 있는 근거를 제공합니다.
놀랍도록 수익성이 높을 수 있습니다!
입력 설정:
- 매직 - 브로커가 수익성 있는 로봇을 숨기고 있다고 생각하게 만드는 매직넘버! 기본값 = 12345
- 슬리피지 - 시장가 주문에서 허용되는 슬리피지. 기본값 = 30
- 수익 목표 - 고정 수익 목표. 기본값 = 1000
- 스톱로스 - 고정 스톱로스. 기본값 = 3000
- 랏 - 고정 거래 규모. 기본값 = 0.1
- ReallyRandom - 참이면 백테스트를 실행할 때마다 시뮬레이션된 코인 던지기 순서가 달라져야 합니다. 거짓이면 모든 백테스트 실행에서 시뮬레이션된 코인 던지기 순서가 정확히 동일해야 합니다. 기본값 = 참
브로커가 소수점 이하 4자리까지만 호가를 제시하는 경우 핍 기반 설정은 각각 10으로 나눠야 합니다.
|
전략 테스터 보고서
|
메타쿼트 데모 (빌드 305)
|
설정
|Expert:
|GurooEx01
|기호:
|EURUSD
|기간
|M1 (2010.01.03 - 2010.08.10)
|입력
|매직=12345
|슬리피지=30
|ProfitTarget=1000
|스톱로스=3000
|Lots=0.100000
|ReallyRandom=true
|브로커:
|메타퀘츠 소프트웨어 주식회사
|통화:
|USD
|초기 예금:
|3 000.00
|
결과
|Bars:
|219207
|Ticks:
|868201
|총 순이익:
|1 586.38
|총 이익
|4 565.56
|총 손실
|-2 979.18
|이익 계수:
|1.53
|예상 수익률
|28.33
|회복 계수:
|2.07
|샤프 비율:
|0.18
|밸런스 드로다운:
|잔액 감소 절대값:
|566.12
|밸런스 드로다운 최대:
|663.72 (21.43%)
|잔액 감소 상대:
|21.43% (663.72)
|에퀴티 드로다운:
|주식 드로다운 절대:
|650.60
|최대 편일예탁잔고 하락폭:
|767.30 (24.62%)
|주식 드로다운 상대:
|24.62% (767.30)
|총 거래 수:
|56
|공매도 거래 (원 %):
|22 (90.91%)
|롱 거래 (원 %):
|34 (76.47%)
|총 거래 건수
|112
|수익 거래 (총 거래의 %):
|46 (82.14%)
|손실 거래 (전체 대비 %)
|10 (17.86%)
|가장 큰 수익 거래:
|105.64
|최대 손실 거래 (전체 대비 %):
|-303.15
|평균 수익 거래:
|99.25
|평균 손실 거래 (전체 대비 %):
|-297.92
|최대 연속 승리 ($)
|9 (903.33)
|최대 연속 손실 ($)
|2 (-599.78)
|최대 연속 수익 (카운트):
|903.33 (9)
|최대 연속 손실 (개수)
|-599.78 (2)
|평균 연속 승리 횟수
|5
|평균 연속 패배 횟수
|1
권장 사항:
- 이론적 배경은 트레이딩 구루 커뮤니티의 이 스레드를 참조하세요.
- 자산 경고! 이 전문가는 교육 목적으로만 사용됩니다.
- 실계좌에서 절대로 사용해서는 안 됩니다.
- 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않습니다!
