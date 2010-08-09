Dual_Trix_Upgrade2

Советник на двух MACD с управлением капиталом по методу мартингейл.

Советник позволяет совершать сделки в один клик.

При выборе направления сделки этот робот использует генератор случайных чисел для моделирования процесса подбрасывания монетки. Является примером минимального советника, написанного в объектно-ориентированном стиле. Также он может служить основой для добавления альтернативных, более сложных методов входа.