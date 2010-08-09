CodeBaseРазделы
Индикаторы

Dual_Trix_Upgrade2 - индикатор для MetaTrader 5

Новая версия индикатора Dual Trix. Теперь текущие значения линий индикатора выводятся в окне графика и индикатора.

Dual_Trix_Upgrade2

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/157

