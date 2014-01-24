代码库部分
EA

真正随机的机器人 - MetaTrader 5EA

发布者:
Jim Hunt
显示:
3243
等级:
(33)
已发布:
已更新:
gurooex01.mq5 (9.63 KB) 预览
真实作者:

本EA交易是交易专家MQL4 随机入场EA交易 的面向对象的MQL5版本.

本EA交易最适合用于一分钟时段. 在任何以及所有货币对上尝试它.

它使用随机数生成器以模拟简单投硬币来决定每个交易的方向. 它在市场上生存100%的时间. 它提供了一个使用面向对象风格的最小EA交易的实例, 基于设计用于创建更加复杂机器人的框架. 它也提供了增加替代的, 更加复杂的入场方法的基础.

它可以令人惊讶地获利!

输入设定:

  • Magic - 让您的经纪商相信您有一个获利的机器人的幻数!默认 = 12345
  • Slippage - 市场订单中可接受的滑点数. 默认 = 30
  • ProfitTarget - 固定的获利目标. 默认 = 1000
  • StopLoss - 固定止损. 默认 = 3000
  • Lots - 固定的交易量. 默认 = 0.1
  • ReallyRandom - 如果为 true, 则在每次回归测试中您都应该看到不同的模拟投硬币结果. 如果为 false, 每次回归测试中都应该看到相同的模拟投硬币顺序. 默认 = true

如果您的经纪商只提供4位小数价格, 这些基于pip的设定需要被除以10.

真正随机的机器人

策略测试器报告
MetaQuotes-Demo (Build 305)

设置
EA交易: GurooEx01
交易品种: EURUSD
时段: M1 (2010.01.03 - 2010.08.10)
输入: Magic=12345

 Slippage=30

 ProfitTarget=1000

 StopLoss=3000

 Lots=0.100000

 ReallyRandom=true
经纪商: MetaQuotes Software Corp.
币种: USD
初始入金: 3 000.00

结果
柱: 219207 订单号: 868201
总计净利润: 1 586.38 毛利: 4 565.56 毛损: -2 979.18
利润因子: 1.53 期望收益: 28.33
采收率: 2.07 夏普比率: 0.18

亏损余额:
绝对亏损余额: 566.12 最大跌幅余额: 663.72 (21.43%) 相对跌幅余额: 21.43% (663.72)
净值跌幅:
绝对净值跌幅: 650.60 最大净值跌幅: 767.30 (24.62%) 相对净值跌幅: 24.62% (767.30)

交易总计: 56 卖出交易 (赢得 %): 22 (90.91%) 买入交易 (赢得 %): 34 (76.47%)
合计交易: 112 获利交易 (% 全部): 46 (82.14%) 亏损交易 (% 全部): 10 (17.86%)

 最大获利交易: 105.64 最大亏损交易 (% 全部): -303.15

 平均交易利润: 99.25 平均亏损交易 (% 全部l): -297.92

 最大连胜 ($): 9 (903.33) 最大连败 ($): 2 (-599.78)

 最大连续获利 (count): 903.33 (9) 最大连续亏损 (count): -599.78 (2)

 平均连胜: 5 平均连败: 1

推荐:

  • 可以在交易专家论坛中参照此贴获取更多技术背景
  • 资金警告!本EA交易只是做教学目的.
  • 一定不能在真实活动帐户上使用它.
  • 过去的成绩并不能指示未来的结果!

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/159

