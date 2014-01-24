请观看如何免费下载自动交易
真正随机的机器人 - MetaTrader 5EA
真实作者:
本EA交易是交易专家MQL4 随机入场EA交易 的面向对象的MQL5版本.
本EA交易最适合用于一分钟时段. 在任何以及所有货币对上尝试它.
它使用随机数生成器以模拟简单投硬币来决定每个交易的方向. 它在市场上生存100%的时间. 它提供了一个使用面向对象风格的最小EA交易的实例, 基于设计用于创建更加复杂机器人的框架. 它也提供了增加替代的, 更加复杂的入场方法的基础.
它可以令人惊讶地获利!
输入设定:
- Magic - 让您的经纪商相信您有一个获利的机器人的幻数!默认 = 12345
- Slippage - 市场订单中可接受的滑点数. 默认 = 30
- ProfitTarget - 固定的获利目标. 默认 = 1000
- StopLoss - 固定止损. 默认 = 3000
- Lots - 固定的交易量. 默认 = 0.1
- ReallyRandom - 如果为 true, 则在每次回归测试中您都应该看到不同的模拟投硬币结果. 如果为 false, 每次回归测试中都应该看到相同的模拟投硬币顺序. 默认 = true
如果您的经纪商只提供4位小数价格, 这些基于pip的设定需要被除以10.
|
策略测试器报告
|
MetaQuotes-Demo (Build 305)
|
设置
|EA交易:
|GurooEx01
|交易品种:
|EURUSD
|时段:
|M1 (2010.01.03 - 2010.08.10)
|输入:
|Magic=12345
|Slippage=30
|ProfitTarget=1000
|StopLoss=3000
|Lots=0.100000
|ReallyRandom=true
|经纪商:
|MetaQuotes Software Corp.
|币种:
|USD
|初始入金:
|3 000.00
|
结果
|柱:
|219207
|订单号:
|868201
|总计净利润:
|1 586.38
|毛利:
|4 565.56
|毛损:
|-2 979.18
|利润因子:
|1.53
|期望收益:
|28.33
|采收率:
|2.07
|夏普比率:
|0.18
|亏损余额:
|绝对亏损余额:
|566.12
|最大跌幅余额:
|663.72 (21.43%)
|相对跌幅余额:
|21.43% (663.72)
|净值跌幅:
|绝对净值跌幅:
|650.60
|最大净值跌幅:
|767.30 (24.62%)
|相对净值跌幅:
|24.62% (767.30)
|交易总计:
|56
|卖出交易 (赢得 %):
|22 (90.91%)
|买入交易 (赢得 %):
|34 (76.47%)
|合计交易:
|112
|获利交易 (% 全部):
|46 (82.14%)
|亏损交易 (% 全部):
|10 (17.86%)
|最大获利交易:
|105.64
|最大亏损交易 (% 全部):
|-303.15
|平均交易利润:
|99.25
|平均亏损交易 (% 全部l):
|-297.92
|最大连胜 ($):
|9 (903.33)
|最大连败 ($):
|2 (-599.78)
|最大连续获利 (count):
|903.33 (9)
|最大连续亏损 (count):
|-599.78 (2)
|平均连胜:
|5
|平均连败:
|1
推荐:
- 可以在交易专家论坛中参照此贴获取更多技术背景
- 资金警告!本EA交易只是做教学目的.
- 一定不能在真实活动帐户上使用它.
- 过去的成绩并不能指示未来的结果!
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/159
