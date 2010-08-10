CodeBaseРазделы
в карман
Советники

Pipser - эксперт для MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
Опубликован:
Обновлен:
Советник позволяет совершать сделки в один клик.

Для открытия позиции нажать на соответствующую кнопку. Для закрытия нажать на противоположную кнопку, т.е. если открыта позиция Buy, жмем Sell.

Параметры советника:

  • Lot - лот;
  • SL - стоп лосс в пунктах, если 0, то нет стоп лосса;
  • Slipage - проскальзывание в пунктах.

Вопросы и пожелания по ссылке в коде.

Pipser


