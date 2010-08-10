Смотри, как бесплатно скачать роботов
Pipser - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 7888
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник позволяет совершать сделки в один клик.
Для открытия позиции нажать на соответствующую кнопку. Для закрытия нажать на противоположную кнопку, т.е. если открыта позиция Buy, жмем Sell.
Параметры советника:
- Lot - лот;
- SL - стоп лосс в пунктах, если 0, то нет стоп лосса;
- Slipage - проскальзывание в пунктах.
Вопросы и пожелания по ссылке в коде.
