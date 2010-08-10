Советник позволяет совершать сделки в один клик.



Для открытия позиции нажать на соответствующую кнопку. Для закрытия нажать на противоположную кнопку, т.е. если открыта позиция Buy, жмем Sell.

Параметры советника:

Lot - лот;

SL - стоп лосс в пунктах, если 0, то нет стоп лосса;

Slipage - проскальзывание в пунктах.

Вопросы и пожелания по ссылке в коде.



